Kunsthandwerk auf Weihnachtsmärkten häufig aus Indien

Kunsthandwerk auf Weihnachtsmärkten, das angeblich in Deutschland hergestellt wurde, stammt in Wirklichkeit häufig aus Indien. Das haben Recherchen der WDR-Wirtschaftsredaktion ergeben.

So bietet das familiengeführte Unternehmen "Käthe Wohlfahrt" auf seinen Marktständen deutschlandweit neben Handwerksware aus dem Erzgebirge Glocken, Kerzenlöscher und Kerzenhalter aus Metall an, bei denen als Herkunft eine deutsche Adresse genannt wird. WDR-Reporter haben den Weg der Ware nachverfolgt und sind auf einen Lieferanten in der Stadt Moradabad in Indien gestoßen. Vor Ort haben die Reporter Verstöße gegen den Arbeitsschutz festgehalten. So müssen die Arbeiter Fräs- und Schleifarbeiten ohne Schutzbrillen und Schutzkleidung durchführen.

Dem WDR liegen darüber hinaus Exportdaten vor, aus denen hervorgeht, dass sechs Großhändler, die Kunsthandwerkstände auf Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland beliefern, Dekoartikel aus Indien beziehen. Das Unternehmen "Käthe Wohlfahrt", das nach eigenen Angaben nur einen geringen Teil aus Indien bezieht, hat aufgrund der WDR-Recherchen erklärt, die Beziehung zu seinem Lieferanten dort zu beenden.

Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)