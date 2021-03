Kassel-Niederzwehren: PKW vom Güterzug auf Bahnübergang erfasst

Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden war die Bilanz eines Unfalles zwischen einem Güterzug und einem Pkw im Bereich Kassel-Niederzwehren. Ein 44-jähriger Mann aus Kassel befuhr am vergangenen Samstag (13.3.), gegen 13 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen Feldweg im Bereich der Kleingartenanlage Südend e. V. in Richtung der Brüder-Grimm-Straße.

Beim Überqueren des Bahnübergangs übersah der Mann offensichtlich den herannahenden Güterzug.

Fahrer eingeklemmt

Der Lokführer konnte den Unfall, trotz Schnellbremsung und Achtungspfiffe, nicht verhindern. Der 44-jährige Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr Kassel leicht verletzt geborgen. "Er hätte den Güterzug total übersehen!", sagte der 44-Jährige später der Bundespolizei. An dem PKW entstand ein Schaden von zirka 43.000 EUR. Die Lok des Güterzuges wies lediglich einige Kratzspuren auf. Ebenfalls beschädigt wurde das Andreaskreuz am Bahnübergang. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 45.000 Euro.

Bahnstrecke gesperrt

Die Bahnstrecke war von 12:45 Uhr bis 15:10 Uhr gesperrt. Ein nachfolgender Zug bekam deswegen rund zwei Stunden Verspätung. Ebenfalls im Einsatz waren je eine Streife der Bundespolizei und des Polizeireviers Süd-West sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und eine RTW-Besatzung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel (ots)