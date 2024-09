Stadtgebiet Lübeck: Aufgefundener Schmuck - Eigentümer gesucht

Am Samstag (31.08.24) wurden in der Lübecker Innenstadt zwei hochwertige Armbänder aufgefunden und beim 3. Polizeirevier im Meesenring abgegeben. Bisherige Ermittlungen ließen es nicht zu, den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 58 Jahre alte Lauenburgerin fand die beiden goldenen Armbänder am Samstagabend in der Straße "Großer Bauhof" der Lübecker Innenstadt auf und brachte sie im Anschluss zum 3. Polizeirevier im Meesenring.

Dort wurde der Schmuck von Beamten begutachtet und asserviert. Es dürfte sich bei den Fundsachen allem Anschein nach um Echtschmuck handeln. Aus diesem Grund wird auch von einem entsprechend hohen Materialwert ausgegangen.

Die im Anschluss durchgeführten Recherchen führten nicht zur Ermittlung des rechtmäßigen Eigentümers, weshalb nun Unterstützung aus der Bevölkerung ersucht wird.

Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten sich mit dem 3. Polizeirevier in Lübeck in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131 6345 oder per E-Mail an: [email protected] entgegengenommen.

Quelle: Polizeidirektion Lübeck (ots)