Sankt Augustin: Polizeieinsatz um verwaiste Entenküken

Am Dienstagvormittag (06.07.2021), gegen 08:00 Uhr, wurde die Polizei Sankt Augustin nach Menden zur Martinstraße (Kreisstraße 2) gerufen. Dort sollten fünf herrenlose Entenküken umherlaufen.

Die Streifenbesatzung konnte die Tiere in einem Pappkarton einsammeln und dem Tierheim übergeben. Die mutmaßliche Entenmutter fanden die Beamten in der Nähe an der Siegburger Straße. Sie war verendet und wurde dem städtischen Bauhof zur vorgeschriebenen Weiterbehandlung übergeben.



Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis (ots)