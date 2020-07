Kroatischer Exhibitionist entblößt sich und betatscht Frauen in Zügen

In den vergangenen Tagen ist es in Zügen zu mehreren exhibitionistischen Handlungen vor allem in den Großräumen München, Augsburg und Nürnberg gekommen. Dabei entblößte sich ein etwa 40-jähriger Mann vor Frauen. Mehrere Geschädigte berichteten auch von körperlichen Übergriffen. Die Bundespolizei nahm gestern einen kroatischen Staatsangehörigen nach einem Sexualdelikt in Rosenheim fest.

Nach den bisherigen Ermittlungen könnte der Festgenommene für eine Vielzahl von Taten in Betracht kommen. Die Bundespolizei bittet daher Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 089 515550-0 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Der mutmaßliche Sexualstraftäter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Quelle: Bundespolizeidirektion München (ots)