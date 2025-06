Aufstiegs-BAföG: Zahl der Geförderten im Jahr 2024 nahezu unverändert

Im Jahr 2024 haben 189 700 Personen in Deutschland Förderleistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) erhalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, blieb die Zahl der Geförderten damit im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant (-400 Fälle oder -0,2 %).

Insgesamt stand 2024 im Rahmen des Aufstiegs-BAföG eine Fördersumme von 1 083 Millionen Euro zur Verfügung, das waren 1,8 % mehr als im Jahr zuvor. Mit dem Aufstiegs-BAföG werden Teilnehmende an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt.

Das Aufstiegs-BAföG wird zum Teil als Zuschuss und zum Teil als Darlehen gewährt. 84 % der bewilligten Fördersumme entfielen im Jahr 2024 auf Zuschüsse (911 Millionen Euro), 16 % entfielen auf Darlehen (171 Millionen Euro). Der Großteil der Darlehen wurde zur Finanzierung von Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bewilligt (167 Millionen Euro).

Weiterhin geringerer Frauenanteil unter den Geförderten

Im Jahr 2024 lag der Anteil der weiblichen Geförderten bei 43 % und war damit ähnlich wie im Vorjahr (44 %). Der geringere Frauenanteil an den insgesamt geförderten Personen kann auch damit zusammenhängen, dass viele der geförderten Fortbildungsberufe sich durch einen geringen Frauenanteil auszeichnen, wie zum Beispiel die technisch orientierten Berufe Industriemeister/-in Metall und Elektrotechnikermeister/-in. Beispielsweise lag der Männeranteil im Fortbildungsberuf Elektrotechnikermeister/in bei 98 %. Frauen strebten dagegen weiterhin verstärkt soziale Fortbildungsberufe an. So lag der Frauenanteil in Fortbildungen zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher bei 82 %.

Die Förderung mit dem Aufstiegs-BAföG erreicht vor allem jüngere Altersgruppen: 74 % der Geförderten im Jahr 2024 waren unter 30 Jahre alt. Die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen machte 18 % der Geförderten aus.

Erzieherinnen und Erzieher weiterhin meistgeförderter Beruf

Auf Platz 1 der am meisten geförderten Berufe mit einer Fortbildungsmaßnahme nach dem Aufstiegs-BAföG standen 2024 wie im Vorjahr die staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erzieher mit 55 200 Geförderten. Diese Gruppe machte damit 29 % aller Geförderten aus. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten 2024 die Berufe Industriemeister/-in Metall mit 10 200 Geförderten und Wirtschaftsfachwirt/-in mit 9 000 Geförderten.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)