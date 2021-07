Hochwasser auch in Bayern: Katastrophenfall im Berchtesgadener Land

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat am Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen - und auch in den Landkreisen Traunstein und Cham steigen die Pegel, erste Straßen wurden überflutet. An der Berchtesgadener Ache wurde mit einem Wasserstand von 3,50 Meter ein neues historisches Hoch erreicht.

Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2012 lag bei 3,12 Metern. Starke Regenfälle hatten schon zuvor mehrere kleine Gebirgsbäche zum Überlaufen gebracht. Betroffen ist nun der gesamte Talkessel entlang der B20 zwischen Hallthurm und Berchtesgaden. Straßen wurden gesperrt, die Feuerwehr war am Samstag bereits im Dauereinsatz. Nach der Überschwemmungskatastrophe im Westen Deutschlands war am Samstagabend auch aus Sachsen Hochwasser gemeldet worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur