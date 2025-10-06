Alle gegen Berlin! Hauptstadt landet auf dem letzten Platz

Eine FU-Erhebung zum Bundesländer-Image sieht Berlinerinnen und Berliner bundesweit am unbeliebtesten. Die Studie lief über das Tagesspiegel-Lab und wurde von dts aufgegriffen.

Im Ländervergleich schneiden vor allem süddeutsche Regionen besser ab. Begründungen reichen von Hauptstadt-Rollenbildern bis zu Alltagsklischees. Die Autoren verweisen auf stabile Muster über mehrere Jahrgänge.

Methodisch handelt es sich um eine repräsentative Online-Befragung. Für Berlin ist das Ergebnis kommunikativ unangenehm – touristisch aber kaum wirksam. Solche Rankings haben erfahrungsgemäß kurzen Halbwert.

