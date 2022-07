Göttingen: (283/2022) "83-70-76, Tatzengröße 15" - Teddy an der B 3 aufgegriffen

An der B 3 bei Bovenden (Landkreis Göttingen) hat eine Funkstreife der Polizei am frühen Sonntagmorgen (10.07.22) gegen 05.45 Uhr einen hilflosen Teddybären aufgelesen. Der flauschige Geselle mit dem zarten, hellbraunen Fell lag auf dem Einfädelungsstreifen der Auffahrt Bovenden in Fahrtrichtung Göttingen. Hier entdeckte ihn ein vorbeikommender Autofahrer und informierte die Polizei. Verletzt wurde der Kleine nicht.

Ist es ein kurioser Zufall oder sogar Schicksal, wir wissen es nicht, denn den "Bären"-Einsatz übernahm dieselbe Dienstabteilung, die vor fast auf den Tag genau fünf Jahren (02.07.2017) im Göttinger Stadtteil Grone die Teddybärin Kitty aufgriff. Sie konnte leider nie vermittelt werden und ist seitdem im Dienstgebäude in der Otto-Hahn-Straße zuhause. Hierhin sollte auch der Weg des keinen Fundbären führen. Auf der Wache brachten die Beamten den sichtlich bedrückten Kleinen und die erfahrene Kitty zusammen. "Nur sie weiß genau, wie man sich in einer solchen Situation fühlt", dachte man sich. Dennoch, der kleine Bär sagt trotz allem bislang kein Wort. Mit weit herabhängenden Pelzohren sitzt er dicht bei Kitty und schweigt. Unterdessen versucht man weiter herauszufinden, wie der Teddy an diesem Morgen an die vielbefahrene Straße kam. Eine Idee geht in Richtung Ferienreisezeit. Sonntagmorgen ist ein beliebter Zeitpunkt für den Start in den Süden oder auch Norden. "Ist der kleine Bär vielleicht aus einem fahrenden Auto gefallen oder wurde während einer dringend notwendigen Pause am Ort vergessen? Und die Besitzer? Haben sie schon gemerkt, dass jemand fehlt?" - Wir würden so gern helfen, wissen aber nicht wie. Deshalb bitten wir alle Familien, die grad auf dem Weg in den Urlaub sind, einmal anzuhalten und nachzuschauen, ob sie einen kleinen Mitfahrer vermissen, auf den die nachfolgende Beschreibung zutrifft: Größe (Tatzen ausgestreckt): 89 cm, Maße: 83 - 70 - 76, Tatzengröße: 15 cm, Felllänge etwa ein Zentimeter, Fellfarbe: hellbraun, Augenfarbe: schwarzbraun, bronzefarbene Schleife am Hals, sehr gepflegte Erscheinung. Wer den Bären vermisst oder sonst sachdienliche Hinweise zur Herkunft geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 an die Wache des Einsatz- und Streifendienstes 2 in 37077 Göttingen-Weende, Otto-Hahn-Straße 2, zu wenden. Hier kann der Teddy 24/7 abgeholt werden, wenn Kitty es zulässt. Quelle: Polizeiinspektion Göttingen (ots)