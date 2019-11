Kelsterbach: 45-Jähriger festgenommen - Wem gehört der sichergestellte Schmuck?

Am 18. August 2019 kletterte ein 45 Jahre alter Mann in einen Altkleiderkleidercontainer in der Mörfelder Straße, offenbar um dort deponierte Kleidungsstücke zu entwenden. Anwohner bemerkten den Mann und verständigten die Polizei. Die Ordnungshüter fertigten anschließend eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 45-Jährigen diverse Schmuckstücke sowie eine Damen-Armbanduhr. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht vorlegen und wollte den Ermittler auch nicht sagen, woher die Stücke stammen. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, den sichergestellten Schmuck einer Straftat zuzuordnen oder den rechtmäßigen Besitzer zu ermitteln. Die Ermittler der Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim fragen nun: Wer erkennt den auf dem Foto abgebildeten Schmuck oder weiß, wem die Schmuckstücke gehören? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 erbeten. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

