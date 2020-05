Mannheim: "Poser" weiter im Visier - drei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagabend führte die Verkehrspolizei Mannheim zum zweiten Mal in diesem Jahr "Poser"-Kontrollen durch. Drei zivile Streifen waren bis in die späten Abendstunden hinein auf ausgesuchten "Poser"-Meilen in der Innenstadt unterwegs.

Obwohl kein typisches "Poser-Wetter" herrschte, kontrollierten die Fahnder insgesamt 15 Fahrzeuge. Sieben von ihnen waren technisch verändert, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Drei Fahrzeuge wurden aufgrund ihrer technischen Umbauten als verkehrsunsicher eingestuft, sofort aus dem Verkehr gezogen und zur Gutachtenerstellung sichergestellt.Gegen zwei Autofahrer wird zudem noch wegen Drogenbesitzes ermittelt. Dass "Poser"-Kontrollen absolut notwendig sind, zeigt wieder einmal eindrucksvoll das Ergebnis. Selbst in "Corona-Zeiten", in denen wesentlich weniger Verkehr auf Mannheims Straßen unterwegs ist. Deshalb bleiben die "Poser" auch weiterhin im Visier der Fahnder der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim. Weitere Kontrollen sind bereits in der Planung. Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)