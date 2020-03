Alternative Buchmesse für "freie Geister" in Berlin: "Buch Plan B"

Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, doch in Berlin gibt es eine Alternativmesse: "Buch Plan B", veranstaltet von der Tageszeitung "neues deutschland". Am kommenden Freitag und Samstag werden rund 50 Verlage im FMP1, dem "nd"-Gebäude am Ostbahnhof, präsent sein, es gibt ein dichtes Lese- und Diskussionsprogramm und eine Bühne für Stand-Up-Auftritte interessierter Autoren.

Man wolle insbesondere den kleineren Verlagen die Möglichkeit geben, trotz des Messeausfalls ihre Neuerscheinungen zu präsentieren, sagt Organisator Mario Pschera im Gespräch mit "neues deutschland" (Mittwochausgabe). "Do it yourself" laute das Motto dieser Alternativmesse "für freie Geister", man baue trotz der Sorgen wegen des Coronavirus "auf die Zivilisiertheit unserer Besucher". Die Idee hierzu sei dem "nd" schon vergangene Woche, eine halbe Stunde nach der Absage der Leipziger Messe, gekommen. "Da haben wir uns gesagt: Die Idee ist so bekloppt, dass wir sie unbedingt durchziehen müssen", meint Pschera.

