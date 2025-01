Morbach: Frau löscht Brand in öffentlicher Toilettenanlage

Am 23.01.2025 kam es in der öffentlichen Herrentoilette am Busbahnhof in Morbach zu einer augenscheinlich versuchten Brandstiftung. Unbekannte Täter dürften demnach den dort befindlichen Papierspender in Brand gesetzt haben.

Ein am Busbahnhof befindlicher Busfahrer hatte den brennenden Papierspender gegen 12:30 Uhr festgestellt. Letztlich konnte der brennende Papierspender durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Morbach gelöscht werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach entgegen. Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)