Mettmann: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Zwei bislang noch unbekannte Männer haben am Mittwoch (1. September 2021) einer 79 Jahre alten Frau aus Monheim am Rhein Schmuck und Bargeld entwendet. Dazu hatte sich das Duo als vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und sich so unter einem Vorwand Zugang in die Wohnung der Seniorin verschafft.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall noch einmal zum Anlass, um zum wiederholten Male eindringlich vor den Maschen solcher Trickbetrüger zu warnen.



Das war passiert:

Gegen 14:55 Uhr verschafften sich zwei Männer Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Tannenstraße. Dort klingelten sie an der Wohnungstür der 79-Jährigen. Das Duo gab sich der Frau gegenüber als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erzählte ihr, sie müssten aufgrund eines Lecks in der Wasserleitung an der Straße nun die Wasseranschlüsse in der Wohnung kontrollieren. Dazu baten sie die Frau ins Badezimmer, wo sie das Wasser in der Dusche aufdrehen sollte, währenddessen würden sie dann zeitgleich in der Küche den Wasserdruck kontrollieren.

Nachdem die beiden Männer mit ihrer vermeintlichen "Kontrolle" fertig waren und die Wohnung der 79-Jährigen verließen, fiel der Seniorin auf, dass einige ihrer Schubladen sowie ihre Kommode offen standen und durchsucht worden waren. So hatten die beiden Männer Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro mitgehen lassen.

Daraufhin alarmierte die Monheimerin umgehend die Polizei, die jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu einem der beiden Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

männlich



etwa 45 bis 50 Jahre alt



1,70 bis 1,75 Meter groß



stabil gebaut



hatte einen Oberlippenbart



trug eine Jeans, ein kariertes Hemd sowie eine schwarze Weste und eine schwarze Cappy

Zu dem zweiten Täter liegt leider keine Personenbeschreibung vor. Dieser soll jedoch laut der Monheimerin "etwas jünger" als der erste Täter gewesen sein.

Die Polizei hat nun ein Strafverfahren sowie Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diesen Vorfall noch einmal zum Anlass, um dringend vor Trickbetrügern zu warnen, welche unter einem Vorwand versuchen, in die Häuser oder Wohnungen vornehmlich älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gelangen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende junge Damen oder Männer können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben! Auch Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)