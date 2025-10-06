Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Glückssuche am Feiertags-Wochenende: Lottoziehung bringt neue Millionen-Chance (04.10.2025)

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Lotto (Symbolbild)
Lotto (Symbolbild)

Bild: Rolf Handke / pixelio.de

Bei LOTTO 6aus49 wurden am Samstag die Zahlen 2, 11, 12, 23, 29, 37 gezogen; die Superzahl lautet 6. In den Zusatzlotterien lautet die Gewinnzahl im Spiel 77 „3316222“, in der Super 6 „587319“ (alle Angaben ohne Gewähr).

Die Ziehung fand wie üblich am Abend statt; Quoten veröffentlicht der Deutsche Lotto- und Totoblock im Anschluss. Zuvor war der Jackpot für die Gewinnklasse 1 auf rund 24 Millionen Euro taxiert worden; ob er geknackt wurde, zeigen erst die späteren Quotenübersichten. Teilnehmende können ihre Scheine mit der Losnummer (letzte Ziffer = Superzahl) prüfen.

Wer gewonnen hat, erfährt dies nach Veröffentlichung der amtlichen Gewinnlisten; Auszahlungen größerer Gewinne erfolgen nach Prüfung über die Landeslotteriegesellschaften. Hinweise zu Teilnahme, Annahmeschluss und Suchtprävention gelten unverändert (Spielen ab 18, Hilfe: bzga.de). Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: ExtremNews


