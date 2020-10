Pirmasens: Vollbrand eines PKW

Am Freitag, 23.10.2020, 10:54 Uhr geriet auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße, Pirmasens ein dort geparkter PKW Mercedes A180 CDI, schwarz in Vollbrand. Durch die eintreffende Feuerwehr der Stadt Pirmasens wurde der Brand gelöscht. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Ursache für den Brand ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein.

Der PKW musste in der Folge abgeschleppt und der Parkplatz wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail [email protected] zu melden. Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)