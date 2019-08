Horhausen: Illegale Entsorgung von Altreifen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen (15.-16.08.19) wurden zwischen Horhausen und Dies/Gelbachtal an der Zufahrt zum Schützenhaus direkt an der Straße ca. 80 - 90 Altreifen einfach in den Wald geworfen. Vermutlich wurden die Reifen mit einem Kastenwagen angeliefert und dann eine Böschung heruntergeworfen.

Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/6010. Eventuell hat jmd. in gutem Glauben einem Transporteur die Reifen mitgegeben mit der Vereinbarung, dass dieser sie fachgerecht entsorgen soll. Quelle: Polizeidirektion Montabaur (ots)

