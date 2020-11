Umfrage: Immer weniger Autofahrer haben ein Traumauto

Für die Menschen in Deutschland wird das Auto zunehmend zum reinen Fortbewegungsmittel und weniger zum Objekt der Begierde. Nur noch 42 Prozent der Autofahrer in Deutschland träumen von einem ganz besonderen Auto, das sie unbedingt einmal besitzen oder zumindest fahren möchten. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.

Im Jahr 2016 gaben noch 51 Prozent der Befragten an, ein Traumauto zu haben. Bei der Frage, welches Modell das Traumauto sei, lagen die Fabrikate "Made in Germany" vorn. So träumen die Autofans am häufigsten von Audi (12 Prozent), Mercedes (neun Prozent), BMW (acht Prozent) oder Porsche (acht Prozent). Neu hat es auf die Wunschliste der Autofahrer in Deutschland im Vergleich zu 2016 die Marke Tesla mit fünf Prozent geschafft. Egal ob Traumflitzer oder reines Transportmittel: Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs sollte man sich gleich auch Gedanken über den Versicherungsschutz machen. Das weiß auch Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt: "Eine Vollkasko muss nicht unbedingt teurer sein als eine Teilkasko. Bei der Vollkaskoversicherung profitiert ein unfallfreier Fahrer von einem hohen Schadenfreiheitsrabatt, den es so in der Teilkaskoversicherung nicht gibt. Zudem beinhalten verschiedene Tarife unterschiedliche sinnvolle Zusatzleistungen. Bei CosmosDirekt gibt es z. B. eine Neupreisentschädigung für die ersten 24 Monate oder einen Rabattschutz, durch den man im Falle von bis zu drei Schäden nicht zurückgestuft wird." Datenbasis: [1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Neue Mobilität" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Oktober 2020 wurden 1.393 Autofahrer ab 18 Jahren befragt. Quelle: CosmosDirekt (ots)