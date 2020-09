Barchfeld: Vorfahrt missachtet

Mit leichten Verletzungen endete für den Fahrer eines Pkw Audi am Freitag um 06:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Barchfeld und Marienthal.

Der Fahrer eines Pkw Seat wollte von der Abfahrt der Bundesstraße auf die Straße in Richtung Barchfeld auffahren und beachtete nicht die Vorfahrt des Audi, welcher in Richtung Marienthal fuhr. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Audi im Straßengraben zum liegen kam. Der Sachschaden beläuft sich beim Seat auf ca. 3.000 Euro und beim Audi auf ca. 10.000 Euro. Zur Bergung und zur Sicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Barchfeld im Einsatz. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Quelle: Landespolizeiinspektion Suhl (ots)