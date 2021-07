Dillenburg: Königsnatter in Dillenburgs Fußgängerzone unterwegs

Gegen 10:00 Uhr heute Vormittag (07.07.2021) meldeten Passanten eine ungewöhnlich gefärbte Schlange in der Hauptstraße. Beim Eintreffen der Dillenburger Polizisten hatte sich die rund 70 cm lange Schlange in einem Lichtschacht in der Fußgängerzone verkrochen.

Laut Mitarbeitern des Veterinäramts und einer Biologin handelt es sich um eine ungiftige Königsnatter. Die rote Natter mit schwarzen Streifen gehört jedoch nicht zu den heimischen Arten. Derzeit gehen die Ordnungshüter davon aus, dass die Schlange aus einem Terrarium ausgebüxt ist oder von ihrem Besitzer ausgesetzt wurde. Die Natter wurde eingefangen und in den Uckersdorfer Wildpark verbracht. Hinweise, zur Herkunft der Königsnatter, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill (ots)