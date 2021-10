Bremerhaven: Oldtimer bei Unfall zerstört - Drei Menschen hatten gute Schutzengel

Drei kaputte Autos - darunter ein mehr als 50 Jahre alter Oldtimer - und drei verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, 14. Oktober, in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet hat.

Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 8 Uhr die Weserstraße stadtauswärts. In Höhe der Ringstraße übersah der Bremerhavener einen VW Käfer, der auf der Linksabbiegespur stand, fuhr auf diesen auf und schob ihn in den Gegenverkehr. Ein stadteinwärts fahrender VW Passat konnte dem Oldtimer nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in dessen Beifahrerseite. Bei der Kollision wurden alle drei Beteiligten verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 23.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)