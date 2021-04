Elon Musk nennt sich zum „Imperator des Mars“

Der Chef des US-amerikanischen Elektroauto-Herstellers Tesla, Elon Musk, will sich mit einem weiteren Titel schmücken lassen: „Imperator des Mars“ heißt es nun auf seinem Twitter-Account. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Mitte März war berichtet worden, dass Musk und der Finanzdirektor von Tesla, Zack Kirkhorn, sich in der internen Hierarchie des Unternehmens neue „Titel“ zugelegt haben. Demnach ist Musk der „Technoking of Tesla“ geworden. Finanzchef Zack Kirkhorn trage ab dem 15. März den Titel „Master of Coin“ (dt.: „Meister der Münze“), hieß es. Der letztere soll womöglich an die Romanreihe von George R. R. Martin erinnern, die den Titel „A Song of Ice and Fire“ (dt.: „Das Lied von Eis und Feuer“) trägt und die Grundlage für die Fernsehserie „Game of Thrones“ lieferte.

Der „Master of Coin“-Titel für Kirkhorn lasse sich dadurch erklären, so Medien, weil Tesla erst Anfang Februar mitgeteilt hatte, über 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investieren zu wollen. Die größte Cyberdevise hat sich in den letzten Wochen äußerst positiv entwickelt und verteuerte sich am Dienstag um fast fünf Prozent auf einen Rekordwert von 62.741 Dollar.

In einer Mitteilung gab Tesla damals auch bekannt, dass Musk die Position des Konzernchefs (Chief Executive Officer) und Kirkhorn die des Finanzchefs (Chief Financial Officer) weiterhin innehaben würden.



Die neuen Titel von Musk und Kirkhorn werden Berichten zufolge in allen offiziellen Tesla-Dokumenten erwähnt."

