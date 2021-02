Großbrand im Süden Nürnbergs

Am Dienstagabend um 19.12 Uhr wurde der Fachberater und die Fachgruppe Räumen des THW-Ortsverbandes Nürnberg mit dem Radlader zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb alarmiert. Dort war Elektroschrott in Flammen aufgegangen. Durch die aktuell bestehende Wetterlage zog die Rauchwolke nicht nach oben ab sondern waberte tief über dem Boden durch das Stadtgebiet.

Eine Ausbreitung des Brandes konnte von der Feuerwehr durch einen massiven Löschangriff verhindert werden. Für das Ablöschen war jedoch ein Auseinanderfahren des Schrotts nötig. Hierzu war der Radlader der Fachgruppe Räumen eingesetzt. Die starke Rauchentwicklung stellte auch hier die Einsatzkräfte vor eine große Herausforderung. Die Sicht war teilweise sehr eingeschränkt. Gegen 0.30 Uhr führten die Maßnahmen zum Ziel und das Feuer konnte gelöscht werden. Neben zahlreichen Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch Freiwillige Feuerwehren, Polizei und Hilfsorganisationen in den Einsatz eingebunden. Quelle: THW Landesverband Bayern (ots)