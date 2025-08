Nürnberg: Mann zog sich auf Kreuzung aus - Unterbringung in Fachklinik

Ein 25-jähriger Mann, der sich im Nürnberger Süden auf offener Straße entkleidete, verursachte am Donnerstagmorgen (31.07.2025) einen Polizeieinsatz. Die Beamten nahmen den offensichtlich verwirrten Mann in Gewahrsam und brachten ihn schließlich in einer Fachklinik unter.

Mehrere Verkehrteilnehmer verständigten gegen 09:45 Uhr die Polizei. Im Kreuzungsbereich Münchener Straße/Bayernstraße war ein junger Mann auffällig geworden, der mit einem Fahrrad zunächst mitten im Kreuzungsbereich anhielt und anschließend begann, sich zu entkleiden. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte den zwischenzeitlich nackten Mann kurz darauf in der Frankenstraße anhalten. Gegenüber den Beamten verweigerte er die Angabe seiner Personalien. Die Streife wollte den offensichtlich verwirrten Mann daraufhin in Gewahrsam nehmen. Der Mann setzte sich jedoch gegen die Mitnahme zur Polizeiinspektion zur Wehr, weshalb die Einsatzkräfte ihn überwältigen mussten. Dabei zogen sich zwei Beamte und eine Beamtin leichte Verletzungen zu. In den Diensträumen der Inspektion Nürnberg-Süd gelang es schließlich, den Mann zu identifizieren. Um ein medizinisches Problem des 25-Jährigen auszuschließen, brachten ihn die Polizeibeamten zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nachdem bei dem jungen Mann keine akuten Gesundheitsprobleme feststellbar waren, erfolgte aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit die Unterbringung in einer Fachklinik. Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken (ots)