Mannheim: Autobahnpolizei Ruchheim - Fahrzeug überschlägt sich auf Rheinbrücke

Mannheim: Autobahnpolizei Ruchheim - Fahrzeug überschlägt sich auf Rheinbrücke

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am 05.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken auf der Rheinbrücke zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Kleinwagen die BAB 6, als er aus ungeklärter Ursache während der Fahrt ein Rad verlor.

Hierdurch geriet der Ford ins Schleudern, überschlug sich schließlich auf der Brücke und kam an der dortigen Betonwand zum Stehen. 

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten kommt es zurzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)

