Motorräder in Berlin 5.245 Kilometer unterwegs, in Thüringen 4.483 Kilometer

Berliner legen im Jahr durchschnittlich 5.245 Kilometer mit ihrem Motorrad zurück. Das sind 762 Kilometer bzw. 17 Prozent mehr, als Biker aus Thüringen fahren (Ø 4.483 Kilometer).

"Motorräder, Roller und andere Zweiräder sind im Stadtverkehr z. B. bei der Parkplatzsuche praktischer als Autos, gleichzeitig sind sie günstiger in Anschaffung und Unterhalt", sagt Dylan Medland, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Das könnten Gründe dafür sein, warum in Berlin so viele Kilometer mit dem Motorrad zurückgelegt werden. Bei der Pkw-Fahrleistung landet Berlin dagegen regelmäßig auf den hinteren Plätzen."

Bundesweit geben Biker im CHECK24 Kfz-Versicherungsvergleich eine jährliche Fahrleistung von durchschnittlich 5.006 Kilometern an.1)

1)Datengrundlage: alle Kfz-Versicherungsabschlüsse für Motorräder über CHECK24 im Jahr 2020

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)