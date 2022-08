Bad Lippspringe: Seniorin bei Alleinunfall schwerverletzt

Bei einem Alleinunfall auf dem Renker Weg hat eine 83-jährige Frau am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen erlitten. Die Seniorin fuhr gegen 09.25 Uhr auf dem Renker Weg von Paderborn-Neuenbeken in Richtung Bad Lippspringe.

In der Rechtskurve kurz vor der Kreuzung L937 (Kreuzweg) kam sie mit ihrem VW Golf nach links von der Straße ab. Im Graben prallte der Wagen gegen die Böschung, überschlug sich und kam schräg mit der Front im Graben und auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das Fahrzeugheck ragte steil nach oben. Die schwer verletzte Fahrerin war eingeklemmt.



Ein anderer Autofahrer leistete erste Hilfe, bis Rettungsdienst, Feuerwehr und Notarzt am Unfallort eintrafen. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und befreite die 83-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Ein Notarzt versorgte die Schwerverletzte. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Quelle: Polizei Paderborn (ots)