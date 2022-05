München: Flammen im Motorraum

Ein brennender Pkw hat in der Nacht auf Samstag für einige Anrufe in der Leitstelle gesorgt. Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten Brandgeruch und stellten kurz darauf fest, dass ein Ford in Brand geraten war. Mehrere Anrufe gingen daraufhin bei der Integrierten Leitstelle ein.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Ford im Motorraum brannte. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten und einem C-Rohr löschte die Flammen. Ein davor geparktes Fahrzeug nahm aufgrund der Hitzeeinwirkung Schaden. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand ein Totalschaden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Quelle: Feuerwehr München (ots)