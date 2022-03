Niedersachsen: Vier IS-Rückkehrer nehmen an Ausstiegsprogramm für Islamisten teil

In Niedersachsen nehmen derzeit vier Rückkehrer aus dem IS-Gebiet an einem speziellen Aussteigerprogramm für Islamisten teil. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Sicherheitsbehörden.

Nach dem Bericht der Zeitung gilt das auch für die 33-Jährige, die sich ab Mittwoch, 9. März, vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten muss. Sie war 2014 gemeinsam mit ihrer damals vier Jahre alten Tochter nach Syrien gereist und hatte sich der Terrororganisation angeschlossen.

Johannes Pausch, Verteidiger der Angeklagten, bestätigte der "NOZ", dass auch seine Mandantin an einem Aussteigerprogramm teilnimmt. Wie der Verfassungsschutz dem Blatt mitteilte, sei Ziel der Teilnahme an dem Programm "Aktion Neustart" zunächst die "Loslösung von islamistischer Ideologie und Szene" sowie "die Schaffung eines stabilen nicht-extremistischen sozialen Umfeldes". Zwei entsprechende Betreuungen seien bislang erfolgreich abgeschlossen worden. Laut Sicherheitsbehörden ist insgesamt eine "hohe zweistellige Zahl" an Menschen aus Niedersachsen ins IS-Gebiet gereist, eine "mittlere zweistellige Zahl" sei zurück, etwa 90 Prozent hielten sich außerhalb von Haftanstalten auf.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)