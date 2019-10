Offiziell: Nach Tat in Halle Festgenommener heißt Stephan B.

Der nach der Tat in Halle Festgenommene heißt Stephan B. Das bestätigte der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am Donnerstag, nachdem es zuvor bereits umfangreiche Berichterstattung dazu gegeben hatte.

Die Bundesanwaltschaft werde am Donnerstag beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den deutschen Staatsangehörigen stellen, hieß es. Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor das bei der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) geführte Ermittlungsverfahren an sich gezogen. Justizministerin Christine Lambrecht und Generalbundesanwalt Peter Frank wollen am frühen Nachmittag eine Erklärung zu dem Fall abgeben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur