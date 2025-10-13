Riesen-Razzia! Polizei legt Fake-Trading-Plattformen lahm

Ermittler sind mit einer koordinierten Aktion gegen Betreiber gefälschter Handelsportale vorgegangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Durchsucht wurden Wohnungen, Callcenter und IT-Strukturen. Geschädigte sollen um hohe Summen betrogen worden sein.

Die Täter sollen Anleger mit professionell wirkenden Dashboards geködert und Auszahlungen systematisch verzögert oder verweigert haben. Sichergestellt wurden Datenträger, Kundenlisten und mutmaßliche Tatkonten. Behörden prüfen internationale Bezüge und Geldwäsche-Spuren.

Verbraucherschützer raten, Angebote ohne BaFin-Lizenz, mit unrealistischen Renditen oder aggressiven „Account-Managern“ zu meiden. Geschädigte sollten umgehend Anzeige erstatten und Zahlungswege dokumentieren.

