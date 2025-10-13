Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Riesen-Razzia! Polizei legt Fake-Trading-Plattformen lahm

Riesen-Razzia! Polizei legt Fake-Trading-Plattformen lahm

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 14:02 durch Sanjo Babić
Razzia: Wortherkunft kommt vom arabischen und bedeutet Kriegszug, Raubzug oder Angriffsschlacht (Symbolbild)
Razzia: Wortherkunft kommt vom arabischen und bedeutet Kriegszug, Raubzug oder Angriffsschlacht (Symbolbild)

Foto: Huhu Uet
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ermittler sind mit einer koordinierten Aktion gegen Betreiber gefälschter Handelsportale vorgegangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Durchsucht wurden Wohnungen, Callcenter und IT-Strukturen. Geschädigte sollen um hohe Summen betrogen worden sein.

Die Täter sollen Anleger mit professionell wirkenden Dashboards geködert und Auszahlungen systematisch verzögert oder verweigert haben. Sichergestellt wurden Datenträger, Kundenlisten und mutmaßliche Tatkonten. Behörden prüfen internationale Bezüge und Geldwäsche-Spuren.

Verbraucherschützer raten, Angebote ohne BaFin-Lizenz, mit unrealistischen Renditen oder aggressiven „Account-Managern“ zu meiden. Geschädigte sollten umgehend Anzeige erstatten und Zahlungswege dokumentieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bonn in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige