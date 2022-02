Fulda: 57-Jähriger erneut beim Ladendiebstahl erwischt

Ein 57-jähriger Mann aus Frankfurt a.M. wurde dabei ertappt, wie er in einem Drogeriemarkt im Bahnhof Fulda am Freitagmorgen (25.02.) diverse Kosmetika und Modeschmuck im Wert von knapp 200 Euro entwendete.

Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und verständigte die Bundespolizei. Der Dieb konnte den Drogeriemarkt jedoch zunächst unbemerkt verlassen. Die herbeigerufene Streife des Bundespolizeireviers Fulda stellte den Dieb anhand der Täterbeschreibung im Bahnhof fest und fand bei der Durchsuchung des Mannes, neben dem Diebesgut, ein Buttermesser in der Hosentasche. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem 57-Jährigen um einen Wiederholungstäter handelt. Anhand von Videoaufzeichnungen im Drogeriemarkt konnte ihm eine weitere Straftat nachgewiesen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen ,,Diebstahls'' eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel (ots)