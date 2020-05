Dortmund: Voll - Voller - Zwei Punkte in Flensburg

Polizeibeamten haben am Freitag einen total überladenen Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen. Die Überladung betrug mehr als eine Tonne.

Gegen 19 Uhr hielten Polizeibeamte den VW-Transporter auf der A1 in Richtung Hannover an. Aufgefallen war eine deutliche Tieferlegung der Hinterachse. Bei der Kontrolle kam der Grund schnell zum Vorschein. Der Klein-Lkw war bis auf den letzten Zentimeter mit Waren vollgepackt. Die zulässige Gesamtmasse von 2800 kg wurde über eine Tonne überschritten. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Es folgen Ordungswidrigkeitenanzeigen gegen den Fahrer und Halter, was ein Bußgeld von 235 Euro und zwei Punkte in Flensburg beinhaltet.

Quelle: Polizei Dortmund (ots)