Querdenken-711 startet mit Freiheits-Handy – Tschüss Digital-Konzerne

Die Überwachung durch die Digitalkonzerne (Google, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon) nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem Apple die Einführung einer Scan-Funktion auf lokalen Geräten umgesetzt hat, ist es an der Zeit, die digitalen Ökosysteme zu verlassen. Dies schreibt Querdenken 711.

Weiter berichtet Querdenken 711: „Akademische Experten zerlegen Überwachungspläne der EU

Die für Dezember angekündigte EU-Verordnung, alle Inhalte von Sozialen Netzwerken vorab zu scannen und mit Datenbanken abzugleichen, werde wichtige Sicherheitsmaßnahmen aushebeln und Richtung Polizeistaat führen.“ orf.at

Glücklicherweise existieren bereits viele Open-Source-Lösungen, die einen Ausstieg ermöglichen. Da jedoch viele Nutzer nicht über das technische Know-How verfügen, um den Umstieg zu meistern, erklärt Querdenken-711 in einer einfachen Video-Serie die notwendigen Schritte.

Interessenten, die Hilfe benötigen, können sich an eine der 70 Querdenken-Initiativen wenden. Es werden bundesweit Workshops angeboten, in denen Teilnehmer unterstützt von einem Trainer ihr neues Telefon in Betrieb nehmen können.

Zur Motivation für das Projekt: Querdenken steht für Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Das gilt selbstverständlich auch für den digitalen Raum - Michael Ballweg, Gründer von Querdenken-711."

Quelle: Querdenken 711 Stuttgart