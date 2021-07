Ahnenforschung von Leonardo Da Vinci: 14 lebende Nachfahren ausfindig gemacht

Forscher in Italien haben noch lebende Nachfahren des berühmten Renaissance-Universalgelehrten Leonardo Da Vinci ausfindig gemacht. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Lange dachten Historiker, dass die Familie des Schöpfers der Mona Lisa ausgestorben sei. Doch nun haben sie 14 noch mögliche männliche Verwandte entdeckt. Die Ergebnisse ihrer Studie haben die Wissenschaftler im Fachblatt „Human Evolution“ veröffentlicht.

Die Da-Vinci-Experten Alessandro Vezzosi und Agnese Sabato dokumentierten nach eigenen Angaben insgesamt 21 Generationen. Für die Studie befragten die beiden Forscher auch lebende Nachfahren des italienischen Malers, Architekten und Ingenieurs. Sie sind teils schon in Rente und arbeiteten früher als Büro-Angestellte, Stahlarbeiter oder Handwerker.

Die Forscher arbeiteten im Stammbaum mehrere verzweigte Familien heraus. Insgesamt zieht sich die Familiengeschichte über etwa 690 Jahre. Für die Ahnenforschung untersuchten die Experten die männliche Linie ausgehend von Leonardos Vorfahr Michele, der im 13. Jahrhundert geboren wurde, über Leonardos Vater, Piero Frosino (1426), bis zu seiner Geburt im Jahr 1452 und darüber hinaus.

Aus den Dokumenten konnten dem Bericht zufolge außerdem vier Familienstränge nachverfolgt werden, die mit Leonardo Da Vincis Bruder Domenico ihren Anfang nahmen.

Der 1519 gestorbene Leonardo hinterließ kein Kind. Die Nachkommen stammen von seinen Geschwistern ab. Auf die DNA des Künstlers konnten die Forscher aber nicht zurückgreifen, weil Leonardos Leichnam in den Wirren der Religionskriege verloren ging. An dem Projekt haben auch Bewohner der Ortschaft Vinci in der Toskana mitgearbeitet – dort wurde Leonardo 1452 geboren."

Quelle: SNA News (Deutschland)