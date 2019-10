Umfrage: Viele Eltern zahlen in Schulfördervereine ein

40 Prozent der Eltern in Deutschland sind Mitglied im Förderverein der Schule ihres Kindes. Das berichtet das "Deutsche Schulportal" unter Berufung auf die Ergebnisse des "Deutschen Schulbarometers" – einer Umfrage des Instituts Infas im Auftrag der Robert Bosch Stiftung und der "Zeit"-Verlagsgruppe.

Laut Umfrage zahlen Eltern, die Mitglied in einem Schulförderverein sind, durchschnittlich einen Beitrag von 55,80 Euro pro Jahr. "Die Ergebnisse zeigen, dass der Wille der Eltern, an Schule zu partizipieren, sehr groß ist", sagte Katja Hintze, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung. Die Stiftung berät bundesweit Kita- und Schulfördervereine. Sowohl der Anteil der Eltern, die angeben, selbst Mitglied im Förderverein zu sein, als auch die durchschnittlichen Beiträge seien überraschend hoch, so Hintze. Wie die Umfrage zeigt, bringen sich die Eltern dabei gern in der Schule ein. Die Mehrheit der Eltern ist nicht der Meinung, dass die Schulen zu viel Engagement von ihnen erwarten. Nur jeder Vierte der Befragten findet, dass Eltern vieles von dem leisten müssten, was eigentlich Aufgabe der Schule sei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur