6,5 Mio. Gäste! Wiesn-Bilanz: sicher, friedlich – mit wenigen Ausreißern

Nach Angaben der Stadt München und der Festleitung zeigen sich Polizei und Rettungsdienste mit Verlauf und Sicherheit der 190. Wiesn zufrieden. Die finale Bilanz nennt 6,5 Millionen Besucher; der Festbetrieb endete ohne größere Störungen.

Die Behörden verweisen auf bewährte Kontrollen an den Eingängen, enges Zusammenspiel von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdiensten sowie stabile Einsatzzahlen. Zwischenfälle gab es, insgesamt blieb das Umfeld kalkulierbar – auch dank Video-Dokumentation und fester Meldeketten. Die Festleitung betonte zudem positive Rückmeldungen der Wirte.

Im Detail unterscheiden sich Kennzahlen je nach Betrachtung (z. B. Halbzeit- versus Schlussbilanz), der Gesamteindruck bleibt positiv. Für 2026 sollen Eingangslogistik und Präventionsarbeit weiter optimiert werden. Tourismus und Gastronomie melden hohe Auslastung über die Festwochen.

