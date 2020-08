Bergisch Gladbach: Mercedes ohne Lenkrad

Böse Überraschung für einen Mercedes-Besitzer am Sonntagmittag (30.08.) in Schildgen - sein blauer AMG stand ohne Lenkrad vor dem Haus. Das Auto war am späten Samstagnachmittag (17:00 Uhr) unbeschädigt auf der Curiestraße abgestellt worden. Am Sonntag (13:00 Uhr) war eine Seitenscheibe zerstört.

Das Lenkrad ist offensichtlich fachmännisch ausgebaut worden; zusätzlich fehlte eine hochwertige Sonnenbrille. Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)