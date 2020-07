NRW: Kleinflugzeug stürzt auf Mehrfamilienhaus

In nordrhein-westfälischen Wesel ist am Samstag ein Kleinflugzeug in ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr.

Der Vorfall habe sich am Nachmittag ereignet, hieß es. Das Gebiet um den Absturzort sei großräumig abgesperrt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur