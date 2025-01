Winnweiler: Heuballen in Brand - Feuerteufel unterwegs?

Am Freitagnachmittag gegen 15.25 Uhr ging bei der Polizei in Rockenhausen eine Meldung über brennende Heuballen im Bereich Winnweiler-Leithöfe (Galgenberg) ein. Im Endeffekt standen 85 Heuballen in Vollbrand.

In Anbetracht der Witterungsverhältnisse erscheint eine Selbstentzündung ausgeschlossen, weshalb die Polizei von einer Brandlegung ausgeht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löscharbeiten erstreckten sich über mehrere Stunden Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Die Polizei Rockenhausen bittet in diesem Zusammenhang, dass potentielle Zeugen ihnen verdächtige Wahrnehmungen mitteilen mögen. /rok Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)