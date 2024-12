Raumbach: Zimmerbrand im Obergeschoss

In einem Wohnhaus in der Hauptstraße hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Meldung ging gegen 21.20 Uhr bei der Leitstelle in Bad Kreuznach ein. Umgehend rückten Feuerwehr und Polizei aus und konnten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss des Gebäudes feststellen. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einem der Zimmer ausgebrochen.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Menschen in dem Haus auf; einer davon erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden, die genaue Höhe steht noch nicht fest. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)