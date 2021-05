China: Vater verkauft zweijähriges Kind für Urlaub mit neuer Freundin

Ein Mann aus der chinesischen Stadt Huzhou hat Berichten zufolge seinen zweijährigen Sohn verkauft, um mit seiner neuen Freundin in den Urlaub fahren zu können.Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Der Vater namens Xie soll laut der „Daily Mail“ den Jungen Jiajia für etwa 20.000 Euro an ein kinderloses Ehepaar in der Stadt Changsu verkauft haben. Nach dem Verkauf teilte er die Fotos vom bekommenen Geld in sozialen Medien.



Von dem Vorfall soll die Polizei durch den Onkel (Xies Bruder) von Jiajia erfahren haben, der sie nach dem langen Verschwinden seines Neffen kontaktierte. Der Vater wurde daraufhin festgenommen.



Nach Informationen der chinesischen Medien soll Xie auch in der Vergangenheit wegen angeblicher finanzieller Not zwei Töchter aus einer früheren Ehe „verschenkt“ haben. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Vater und die Familie, die das Kind gekauft hat. Jiajia befinde sich zurzeit bei seinem Onkel."

