Flensburg: Mann bei Streit von 6 dunkelhäutigen durch Messerstiche getötet

Vor einer Diskothek in Flensburg ist am frühen Neujahrsmorgen ein 24-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung durch mehrere Messerstiche getötet worden. Tatverdächtige seien bisher nicht ermittelt worden, teilte die Polizei mit.

Bereits vor der Tat soll es im Zeitraum von etwa 01:00 bis 02:30 Uhr zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und mehreren Männern unmittelbar vor oder in der Diskothek gekommen sein. Zum tödlichen Streit vor der Diskothek gab es Polizeiangaben zufolge zunächst keine verwertbaren Aussagen. Es sollen allerdings fünf bis sechs Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren vom Tatort weggelaufen sein. Alle sollen "dunkle Haare und einen dunklen Teint" gehabt haben, so die Polizei. Einige sollen weiße Oberbekleidung getragen haben. Der 24-Jährige selbst war nach der Tat in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er später verstarb.

Quelle: dts Nachrichtenagentur