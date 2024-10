Wittenburg: Pferd von Koppel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bereits Ende September haben unbekannte Täter ein Pferd von einer Koppel bei Wittenburg gestohlen. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Pferdes, weshalb nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.

Nach Angaben des Pferdehalters soll das Tier in der Zeit vom 25.09., 14 Uhr bis zum 26.09. 15 Uhr von einer Pferdekoppel an der Kogeler Straße in Waschow entwendet worden sein. Vorgefundene Reifenspuren lassen den Schluss nahe, dass das 3-jährige Oldenburger Springpferd mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert wurde. Der braune Wallach war bisher noch nicht beritten und hat ein Stockmaß von circa 170cm (siehe Foto). Durch den 76-jährigen Eigentümer wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, die bislang nicht zum Erfolg führten. Der Wert des Vierbeiners wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Pferdes nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rostock (ots)