Wahre Helden tragen keine Masken

Ein echter Held / eine echte Heldin steht voll zu sich selbst und zu allen seinen/ihren Handlungen. Er/sie verbirgt nichts, weil er/sie sich weder für sein/ihr Tun schämt, noch sein/ihr Handeln in irgendeiner Weise von Angst geleitet wird.

Vor einigen Wochen hat ein Mann, der die von Merkel & ihren Chefs unerwünschte Wahrheit verbreitete, aus Angst davor, was "sie" seinen Kindern antun könnten, alles gelöscht. Karma Singh wies ihn darauf hin: „Wenn Du ihnen jetzt nicht die Stirn bietest, was für eine Welt wirst Du dann Deinen Kindern hinterlassen?“

Ein großer Teil der menschlichen Aktivitäten ist von Angst gefärbt und verzerrt. Aber was ist Angst? Karma Singh definiert sie als das Einzige, was ein Mensch erleben kann, das keinerlei Existenz hat; sie ist nichts anderes als ein Loch in Deinen eigenen Energiefeldern. Nichts kann in dieses Loch eindringen, außer Dir selbst. In dem Moment, in dem Du eintrittst, hört das Loch auf zu existieren.

Es gibt jedoch eine viel geübte Gewohnheit, von der Angst wegzuschauen; man versucht, sie zu rechtfertigen. Das ist etwas, das uns über viele Jahrhunderte hinweg ganz bewusst gelehrt wurde, um uns unterjocht zu halten. Ein Held ist jemand, der diese Konditionierung überwunden und seine dahinter verborgene Macht aufgedeckt hat.

Karma Singh hat drei neue Videos für die „Messias/Messiarin-Serie“ aufgenommen.

Das erste ist die Erklärung.

Das zweite ist dasjenige, das die Angst aus Ihrem Herzen entfernt.

Das dritte ist die Übertragung, die die Macht des Befehls öffnet.

Die ersten beiden sind jetzt für Dich da.

Karma Singh hat gesagt, dass das dritte Video in sieben Tagen veröffentlicht werden soll, so dass Du die Zeit hast, Dich mit dem zweiten Video mehrmals täglich darauf vorzubereiten.