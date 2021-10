Stade: Geldautomat gesprengt - dunkler Audi Coupe geflüchtet

Am heutigen Morgen wurde um 04:22 Uhr an einem Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Altländer Straße in Stade ein Feuer- oder Aufbruchalarm ausgelöst. Deswegen wurde die Feuerwehr Stade und die Polizei alarmiert.

Zeitgleich meldeten Bürger aus der umliegenden Nähe eine Explosion in dem Bereich.

Auf dem Parkplatz konnten die ersten Polizeikräfte einen gesprengten Geldautomaten und herumgeschleuderte Teile auf dem Parkplatz feststellen. Zeugen gaben einen Hinweis, dass ein dunkler Pkw in Richtung der Landesstraße 111 / A 26 rasant weggefahren ist. Mit mehreren Streifenwagen wurde eine Fahndung nach dem Pkw betrieben. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht festgestellt. An dem Geldautomaten überprüften Delaborierer, ob noch gefährliche Rückstände von Sprengmitteln sich in dem Automaten befanden. Im Anschluss erfolgte die Tatortaufnahme durch Experten der Spurensicherung. Der Parkplatz musste dafür gesperrt werden. Durch die Sprengung ist an dem Automaten ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Erste Ermittlungen ergaben, dass zusätzlich eine bisher unbekannte Geldmenge erbeutet wurde. Im Laufe des Vormittags erhielt die Polizei weitere Hinweise zu dem geflüchteten dunklen Pkw Audi Coupe mit EL-Kennzeichen (Emsland). Demnach ist der Audi über die A 26 bis zur Anschlussstelle Jork und dann über die B73 in Richtung Buxtehude geflüchtet. Alle Verkehrsteilnehmende, denen der Audi heute Morgen aufgefallen ist, und Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-102215 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)