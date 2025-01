Neuss: Wohnungsbrand fordert mehrere Löschzüge

Am gestrigen Donnerstag, den 09.01.2025, wurde die Feuerwehr um 20:25 Uhr zur Fliederstraße in Neuss-Neuenbaum alarmiert. Bewohner meldeten Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung und fanden im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses eine Wohnung vor, die noch während der ersten Erkundungen durchzündete, wodurch es zu starker Rauch- und Flammenbildung im Bereich der Balkone kam. Umgehend wurden im Außenangriff mit einem C-Rohr die Flammen niedergeschlagen, um eine Ausbreitung auf die darüberliegenden Geschosse zu verhindern. Parallel ging ein Team unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Wohnung vor, da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden. Die restlichen Anwohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Glücklicherweise konnte die Menschenrettung schnell beendet werden, da sich herausstellte, dass der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht zu Hause war. Im Anschluss wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Teams unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff durchgeführt. Gegen 22:00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich umfangreich, da große Mengen Brandschutt aus der Wohnung entfernt werden mussten, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die übrigen Wohnungen wurden teilweise durch Brandrauch kontaminiert und gelten bis auf Weiteres als unbewohnbar. Der gesamte Gebäudekomplex wurde stromlos geschaltet, da durch den Brand Versorgungsleitungen beschädigt wurden. Gegen 02:00 Uhr konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren rund 45 Einsatzkräfte, aufgeteilt auf vier Löschzüge. Quelle: Feuerwehr Neuss (ots)