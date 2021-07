RAF Camora an der Spitze der Album-Charts

Der Hip-Hop-Musiker RAF Camora steigt mit "Zukunft" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts ein. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei positioniert sich die Metal-Band Powerwolf mit "Call Of The Wild". Platz drei geht an den Berliner Rapper Luciano mit seinem Album "Aqua".

Die Single-Charts führt weiter der britische Musiker Ed Sheeran mit dem Song "Bad Habits" an. Auf Platz zwei bleibt Deutschrapper Pashanim mit "Sommergewitter". Rang drei belegen die italienischen ESC-Gewinner von Maneskin mit dem Song "Beggin`".

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur