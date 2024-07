Lübeck - St. Gertrud: Schuppenkriechtier aufgefunden - Polizei sucht Besitzer

Am Samstag (29.06.2024) wurde der Polizei in Lübeck St. Gertrud der Fund einer Bartagame gemeldet. Mangels Hinweis auf den Besitzer wurde das Schuppenkriechtier von den Beamten eingefangen und in das Lübecker Tierheim gebracht.

Aufgefunden wurde das Tier am Samstagvormittag um 11:45 Uhr in der Straße Auf dem Sande in Höhe der Sackgasse Am Schaar. Wem das Tier entlaufen ist oder wer Hinweise auf den möglichen Besitzer geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck Eichholz unter der Telefonnummer 0451-1317360 zu melden. Quelle: Polizeidirektion Lübeck (ots)