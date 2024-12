ARD-Plusminus klärt auf: Massiver Anstieg an falschen Spendensammlern

Im ganzen Bundesgebiet sind Menschen mit einem angeblichen Spendenzettel unterwegs, die behaupten für Menschen mit Behinderung zu sammeln. Aufmerksame Bürger, die falsche Spendensammlerinnen und Spendensammler beobachtet haben, melden sich täglich bei Handicap International (HI). Die internationale Hilfsorganisation wehrt sich gegen diese Machenschaften und bittet Bevölkerung und Polizei um Aufmerksamkeit. In der ARD-Sendung Plusminus vom 11. Dezember um 21.45 Uhr wird der Fall dargestellt.

Spendenzettel mit falschen Logos

Seit über 20 Jahren sind in Deutschland Personen unterwegs, die sich meist als gehörlos ausgeben. Sie behaupten auf ihrer Unterschriften- und Spendenliste, dass sie um Spenden für Projekte von Handicap International zur Unterstützung von behinderten Menschen werben. Dazu zeigen sie eine Spendenliste, auf der bereits einige angebliche Spenden eingetragen sind, um Passantinnen und Passanten zum Spenden zu animieren. Sie sind meist auf Parkplätzen vor Supermärkten aktiv. Die Sammlerinnen und Sammler nutzen dabei mehrere Logos. Auf einem ist deutlich der Name der Hilfsorganisation Handicap International zu lesen.

"Dies geschieht nicht in unserem Auftrag. Handicap International e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und führt keine Haussammlungen und auch keine Straßensammlungen durch. Wir bitten nicht um Bargeld. Handicap International ist Mitglied des Deutschen Spendenrats, sammelt Spendengelder nur im Rahmen allgemein anerkannter Methoden zur Spendenwerbung und hält sich an die ethischen Grundsätze im Spendenwesen", so Huberta von Roedern, Pressesprecherin von Handicap International e.V.

Warn-Plakat für Supermärkte und Parkplätze

"Die Zahl der Anrufe und Mails, die wir erhalten, ist stark angestiegen. Die Menschen werfen entweder uns vor, dass wir Betrüger seien, oder sie ärgern sich, dass sie auf die Masche hereingefallen sind. Oder aber sie bieten uns Hilfe an. So haben wir ein Warn-Plakat entworfen, das bei Supermärkten oder Parkplätzen ausgehängt werden kann, um die Bevölkerung zu informieren. Wir bitten außerdem darum, dass sich die Betroffenen an die Polizei wenden. Es tut uns sehr leid, dass hilfsbereite Menschen betrogen werden", so von Roedern.

Handicap International hilft Menschen mit Behinderung in rund 60 Ländern

Mit Spendengeldern finanziert Handicap International rund 400 Projekte in 60 Ländern. Die Teams versorgen hunderttausende Menschen mit Physiotherapie und helfen mit Prothesen, Rollstühlen oder anderen Hilfsmitteln. Sie bilden vor Ort Physiotherapeuten und Orthopädietechniker aus und helfen Menschen mit Behinderung bei Katastrophen wie Erdbeben, Tsunamis oder Wirbelstürmen. Außerdem setzt sich Handicap International für eine Welt ohne Minen und Streubomben ein sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997.

Quelle: Handicap International e.V. (ots)